Όλη η ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγραψε και συνυπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς μετά την ολοκλήρωση μιας περίεργης σεζόν που έκλεισε με τη δόξα του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έστειλαν μια ανοιχτή επιστολή προς τους φιλάθλους μετά το τέλος της τρομερής τους σεζόν 23/24 που έκλεισε με τη δόξα του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η νίκη στο FA Cup σήμαινε ότι η σεζόν των Red Devils είχε ένα θετικό πρόσημο, αφού τερμάτισαν στην απογοητευτική όγδοη θέση της Premier League. Οι άνδρες του Τεν Χαγκ αποκλείστηκαν επίσης από το Champions League στη φάση των ομίλων, αλλά θα αγωνιστούν στο Europa League την επόμενη σεζόν μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Την Κυριακή δόθηκε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή από την ομάδα της Γιουνάιτεντ ηη οποία έγραφε:

«Σε κάθε οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός ο σύλλογος είναι ξεχωριστός. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν άλλη μια υπενθύμιση αυτού. Καθώς παλεύαμε για να κερδίσουμε το Κύπελλο Αγγλίας, η απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε μέσα στο Γουέμπλεϊ μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τη γραμμή.

Το να γιορτάσουμε όλοι μαζί ήταν όμορφο. Οπαδοί, επιτελείο, παίκτες - όλοι ενωμένοι ως ένα. Αυτές οι αναμνήσεις θα ζουν μαζί μας για πάντα. Ήταν μια επιπλέον υπενθύμιση ότι με την υποστήριξή σας πίσω μας και το σήμα της Γιουνάιτεντ στο στήθος μας, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα.

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι νιώθουμε τεράστια υπερηφάνεια που εκπροσωπούμε την ποδοσφαιρική μας ομάδα. Αυτό το κοινό πάθος θα μας οδηγήσει μαζί μπροστά, πίσω εκεί που ανήκει αυτός ο σύλλογος.

Γνωρίζουμε πόσα πολλά σημαίνει αυτός ο σύλλογος για τόσους πολλούς ανθρώπους - στο Μάντσεστερ και σε όλο τον κόσμο. Η υποστήριξη που μας δώσατε, ακόμη και σε στιγμές που δεν τηρήσαμε τα πρότυπα που θέσαμε για τον εαυτό μας, ήταν απίστευτη.

Καταλαβαίνουμε τις θυσίες που πρέπει να κάνετε για να δείξετε αυτό το επίπεδο υποστήριξης. Δεν περνάει απαρατήρητη ή ανεκτίμητη. Γνωρίζουμε ότι αυτή η σεζόν συνολικά δεν ήταν αρκετά καλή και δεν δικαιολογούμαστε. Αλλά την τελειώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πανηγυρίζοντας ένα τρόπαιο όλοι μαζί.

Θέλουμε περισσότερες μέρες σαν τη χθεσινή. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον εδώ. Υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να πετύχουμε μαζί. Θα παλέψουμε για να φέρουμε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την επιτυχία που αξίζει σε αυτόν τον ιδιαίτερο σύλλογο. Σας ευχαριστούμε για την απαράμιλλη υποστήριξή σας. Η ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το 2023/24».

🚨 JUST IN:



The Manchester United squad had penned an open letter to the fans ❤️ pic.twitter.com/scrNAn8bwx