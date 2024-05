Σύμφωνα με δημοσίευμα ο Γιόχαν Μπακαγιόκο της Αϊντχόφεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ και έχει ήδη αξιολογηθεί από τον Άρνε Σλοτ.

Μπορεί ο κύκλος του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ να έκλεισε μετά από εννέα χρόνια, όμως η ζωή και το ποδόσφαιρο συνεχίζονται. Οι Reds δουλεύουν ήδη για την επόμενη ημέρα, η οποία θα τους βρει με τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο. Ο σχεδιασμός του κλαμπ προχωράει κανονικά και γίνοναι ήδη κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, μια περίπτωση που βρίσκεται στη λίστα της Λίβερπουλ είναι αυτή του Γιόχαν Μπακαγιόκο. Πρόκειται για τον 21χρονο εξτρέμ της Αϊντχόφεν, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης και προέρχεται από εξαιρετική σεζόν.

