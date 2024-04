Σχεδόν δεκάλεπτη διακοπή υπήρξε στο φινάλε του Έβερτον - Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μπέτο στο κεφάλι. Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε έχοντας τις αισθήσεις του ο φορ των Ζαχαρωτών.

«Πάγωσε» το «Γκούντισον Παρκ»! Η Έβερτον πήρε τεράστια νίκη με 2-0 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά το τρίποντο επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπέτο.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο επιθετικός των Ζαχαρωτών μπήκε στην εναέρια διεκδίκηση με τον Γκιμπς-Γουάιτ των Ρεντς. Οι δύο παίκτες ωστόσο συγκρούστηκαν σκληρά κεφάλι με κεφάλι και ο Πορτογάλος έπεσε σχεδόν αναίσθητος στο χορτάρι, σπέρνοντας τον τρόμο σε συμπαίκτες, αντιπάλους και οπαδούς.

Το παιχνίδι διεκόπη για σχεδόν δέκα λεπτά, ο Μπέτο δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και ευτυχώς αποχώρησε από το γήπεδο έχοντας τις αισθήσεις του, κάνοντας «thumbs up» στην κερκίδα.

Nasty clash of heads in the Everton v Forest game between Beto and Gibbs-white. Looks knocked out instantly pic.twitter.com/tUsFcJZGQy