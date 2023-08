Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Λιούις Χολ από την Τσέλσι, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι με βάση κριτήρια απόδοσης.

Μικρός οπαδός της Νιούκαστλ ο Λιούις Χολ είναι η πέμπτη άφιξη στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» για τη Νιουκάστλ αυτό το καλοκαίρι και θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 20.

Ο 18χρονος μπακ θεωρείται ως ένας από τους πιο υψηλού επιπέδου απόφοιτους της Ακαδημίας της Τσέλσι και έχει κάνει 12 εμφανίσεις για τους Μπλε.

Οι Magpies θα έχουν στις τάξεις τους τον νεαρό αμυντικό για ένα χρόνο με το deal να περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς βάσει κριτηρίων απόδοσης του χρόνου.

