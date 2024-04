Ο Έρικ Τεν Χαγκ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να αποφύγει τη χειρότερη βαθμολογική κατάταξη στην ιστορία της στην Premier League, με τον Ολλανδό να σηκώνεται και να αποχωρεί από την αίθουσα.

Μια ακόμη γκέλα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» προβλημάτισαν για ακόμη μια φορά και γλίτωσαν την ήττα από την ανώτερη Μπόρνμουθ χάρη στα δύο γκολ του Μπρούνο Φερνάντες, μένοντας με αυτόν τον τρόπο για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη.

Σε συνδυασμό με τη νίκη της Νιούκαστλ που την έφτασε στη βαθμολογία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπεσε στην 7η θέση της κατάταξης, με τα... καμπανάκια να χτυπούν δυνατά για τον Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός μετά το τέλος της αναμέτρησης ρωτήθηκε για το εάν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να αποφύγει τη χειρότερη βαθμολογική κατάταξη στην ιστορία της στην Premier League την οποία είχε σημειώσει τη σεζόν 2013/14 με τον Ντέιβιντ Μόγιες στον πάγκο της όταν είχε τερματίσει στην 7η θέση.

Πριν καν ο δημοσιογράφος ολοκληρώσει την ερώτηση του, ο Ολλανδός τεχνικός σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα Τύπου και ανέφερε ότι δεν θέλει να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Γιουνάιτεντ η οποία πλέον κινδυνεύει να μείνει και εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι «κόκκινοι διάβολοι» διανύουν μια κάκιστη περίοδο με τέσσερα σερί παιχνίδια χωρίς νίκη, με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ να προβληματίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Γουέστ Χαμ την ίδια ώρα βρίσκεται μόλις στο -2, ενώ η 9η Τσέλσι είναι έξι βαθμούς πιο πίσω έχοντας ωστόσο και δύο παιχνίδια λιγότερα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨 Erik ten Hag walks out of press conference when asked about Man United's worst Premier League finish in history.@BeanymanSports 🎥pic.twitter.com/o7dvJ5pufk