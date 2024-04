Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ Βίρτζιλ Φαν Ντάικ «σνόμπαρε» τον Κριστιάνο Ρονάλντο όταν του ζητήθηκε να κατονομάσει τους δυσκολότερους αντιπάλους που αντιμετώπισε στην καριέρα του.

Ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στον κόσμο, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ γνωρίζει σίγουρα πώς να αντιμετωπίσει επιθετικούς παγκόσμιας κλάσης. Κλήθηκε να το κάνει ουκ ολίγες φορές στη θητεία του στη Λίβερπουλ από τον Ιανουάριο του 2018 που έγινε κάτοικος «Άνφιλντ» φεύγοντας από την η Σαουθάμπτον [έναντι 75 εκατ.ποσό που αποτελούσε τότε παγκόσμιο ρεκόρ για αμυντικό].

Από τότε ο Ολλανδός έχει κερδίσει πέντε μεγάλα τρόπαια στον σύλλογο, συμπεριλαμβανομένου του Champions League το 2019 και της Premier League το 2020. Ο πολύπειρος διεθνής έχει έρθει αντιμέτωπος με τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο τόσο για το σύλλογο όσο και για τη χώρα του, αν και όταν του ζητήθηκε να αναφέρει τους πιο δύσκολους αντιπάλους του, προς έκπληξη πολλών δεν συμπεριέλαβε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συγκεκριμένα ανέφερε τους: Λιονέλ Μέσι, Έρλινγκ Χάαλαντ, Σέρχιο Αγκουέρο και Ολιβιέ Ζιρού, μιλώντας στο podcast «Rest is Football» με τους Γκάρι Λίνεκερ και Ρίτσαρντς.Εξήγησε δε γιατί επέλεξε τον Νορβηγό φορ της Σίτι και τον... προκάτοχό του στους Πολίτες Αγκουέρο.

«Θα έλεγα ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, [είναι] πολύ δυνατός, ένας σύγχρονος επιθετικός. Είναι η αμεσότητα. Αν τους δώσεις έστω και ένα εκατοστό, τότε θα σε τιμωρήσει. Είναι το ίδιο με τον Αγκουέρο. Δεν πέτυχε πολλά γκολ εναντίον μας, αλλά από τότε που έπαιξα εναντίον του όταν ήμουν στη Σαουθάμπτον ήταν πάντα δύσκολος, μπορούσε να τελειώσει με το αριστερό ή το δεξί, έπρεπε πάντα να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Θυμάμαι ένα γκολ που πέτυχε εναντίον μας το 2018-19, ήρθε μπροστά από τον Ντέγιαν Λόβρεν από σέντρα και το τελείωσε τόσο γρήγορα».

Όσο για τον Ζιρού, ο Ολλανδός εξήγησε γιατί εκτιμά τόσο πολύ τον πρώην επιθετικό της Άρσεναλ και της Τσέλσι.«[Ήταν] ένας link-up παίκτης, μαζί εκείνη την εποχή με τον [Εντέν] Αζάρ, ήταν πάντα ο Αζάρ που τον τροφοδοτούσε και αυτός κρατούσε την μπάλα. Έβαλε επίσης καλά γκολ εναντίον μου. Πάντα ένιωθα ότι δεν θα σκόραρε, αλλά κατάφερνε να σκοράρει».

