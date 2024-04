Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση μετά την ήττα της ομάδας του με 4-3 από την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ήταν απογοητευμένος από την τελική έκβαση του ντέρμπι της Τσέλσι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και δήλωσε ότι η ομάδα του άξιζε να κερδίσει. Ο Ολλανδός τεχνικός στάθηκε στα αμυντικά και τα ατομικά λάθη ως τους κύριους παράγοντες της ήττας, παρά το γεγονός ότι η Γιουνάιτεντ κυριαρχούσε σε μεγάλα τμήματα του αγώνα. «Αξίζαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορείς να το δίνεις έτσι όπως εμείς. Ξεκινήσαμε άσχημα, δίνοντας τη μπάλα και αμυνόμενοι άσχημα για τα δύο πρώτα γκολ και μετά κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και ήμασταν εξαιρετικοί», δήλωσε ο κόουτς των «Κόκκινων Διαβόλων».

Τα πρόσφατα ανεπιτυχή αποτελέσμα της ομάδας έχουν απογοητεύσει τον Τεν Χαγκ καθώς η τετράδα πλέον απομακρύνεται κι ο έμπειρος κόουτς τόνισε τη σημασία της λήψης σωστών αποφάσεων στον αγωνιστικό χώρο, προτρέποντας τους παίκτες του να διατηρήσουν τη συγκέντρωση και την ψυχραιμία τους, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές. Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση στην κατάταξη ο Ολλανδός προπονητής τόνισε την επείγουσα ανάγκη να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα και να διασφαλιστεί μια πιο συνεπής απόδοση στους υπόλοιπους αγώνες της σεζόν.

«Είχα την αίσθηση ότι κυριαρχούσαμε στο παιχνίδι, βάλαμε τον εαυτό μας σε θέση νίκης, σκοράροντας υπέροχα γκολ», είπε ο Τεν Χαγκ στους δημοσιογράφους. «Σε πέντε ημέρες χάσαμε πέντε πόντους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δώσαμε ένα παιχνίδι που έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Στη συνέχεια, στις καθυστερήσεις, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Φυσικά, είναι απογοητευτικό. Κάναμε ατομικά λάθη που μας κόστισαν το παιχνίδι. Οι παίκτες ξέρουν τη δουλειά τους και δεν πήραν τις σωστές αποφάσεις. Πρέπει να διαβάσουμε πότε να κρατάμε την μπάλα, να πασάρουμε, να κινούμαστε και να αλλάζουμε το παιχνίδι όταν κερδίζουμε».

🔴 Erik ten Hag: “We deserved to win this game. But you can't give it away like we did”.



