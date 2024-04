Λισάντρο Μαρτίνες και Βίκτορ Λίντελοφ προστέθηκαν στο απουσιολόγιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και υπολογίζεται πως θα μείνουν εκτός για ένα μήνα.

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτή τη φορά οι Κόκκινοι Διάβολοι είδαν τους Λισάντρο Μαρτίνες και Βίκτορ Λίντελοφ να τίθενται νοκ-άουτ με προβλήματα στους συνδέσμους, σε ένα μεγάλο πλήγμα στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Συγκεκριμένα οι δυο ποδοσφαιριστές αναμένεται να μείνουν στα «πιτς» για τουλάχιστον ένα μήνα και η επιστροφή τους υπολογίζεται για τα μέσα Μαΐου, οριακά λίγο πριν από το φινάλε της φετινής σεζόν.

Στην περίπτωση του Λισάντρο Μαρτίνες μάλιστα τα πράγματα είναι ακόμα πιο απαισιόδοξα, μιας και αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Αργεντινός τραυματίζεται μέσα στην αγωνιστική περίοδο.

Η θετική πλευρά είναι πως τόσο ο Χάρι Μαγκουάιρ όσο και ο Ράφαελ Βαράν εμφανίζονται ετοιμοπόλεμοι για να αναπληρώσουν το κενό που θα αφήσουν οι δυο αμυντικοί, οι οποίοι έδωσαν συνέχεια σε ένα διαρκές πρόβλημα τραυματισμών που ταλαιπωρεί τους Κόκκινους Διάβολους.

🚨 Man United’s Lisandro Martinez and Victor Lindelof will be out of action for at least a month.



Muscle injuries for Argentinian and Swedish defenders who hope to return before the end of the current season. pic.twitter.com/ZqvUpqw9Z5