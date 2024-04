Πρόεδρος Τότεναμ: «Είμαστε σε συζητήσεις για να πουλήσουμε μερίδιο των μετοχών της ομάδας»

Ο πρόεδρος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι έκανε γνωστό πως συζητάει με υποψήφιους επενδυτές για την πώληση ενός πακέτου μετοχών της ομάδας.

Ο Πρόεδρος και μέτοχος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι έκανε γνωστό μέσω της ανακοίνωσης για τα οικονομικά αποτελέσματα της ομάδας για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023 πως εκείνη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παραχωρήση πακέτου των μετοχών της με υποψήφιους επενδυτές.

Εκείνος δεν αποκάλυψε το όνομα της υποψήφιας εταιρείας και εξήγησε ότι αυτό γίνεται επειδή η ομάδα χρειάζεται φρέσκιες επενδύσεις για να συνεχίσει να προοδεύει και να φτάσει τα επίπεδα των δυνατοτήτων που εκείνη έχει.

Η Τότεναμ στο οικονομικό έτος αυτό ανακοίνωσε πως είχε αύξηση 24% στα έσοδά της σε σχέση με πέρυσι, τα οποία έφτασαν φέτος περίπου τα 642 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο παρ' όλα αυτά το κλαμπ παρουσίασε ζημία ύψους περίπου 101 εκατ. ευρώ.

The Club has announced financial results for the year ended 30 June, 2023, this morning.