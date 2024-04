Μάρκο Σίλβα για το ματς με Νότιγχαμ: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει περισσότερους από τρεις παίκτες στο μισαώρο»

Ο Μάρκο Σίλβα έδειξε πολύ απογοητευμένος από την εικόνα της Φούλαμ στο ξεκίνημα του αγώνα με την Νότιγχαμ και τόνισε πως αν μπορούσε θα είχε αλλάξει περισσότερους από τρεις παίκτες στο πρώτο μισάωρο του αγώνα.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και νυν της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα υπερασπίστηκε την κίνησή του να κάνει τρεις αλλαγές στο χθεσινό παιχνίδι με την Νότιγχαμ Φόρεστ στο 33ο λεπτό του αγώνα τονίζοντας πως αν είχε την δυνατότητα θα άλλαζε ακόμη περισσότερους παίκτες, αφού είχε πολλά παράπονα από την απόδοσή των παικτών του.

Παραδέχθηκε πως η ομάδα του στο δεύτερο μέρος έβγαλε αντίδραση, αλλά τότε με το σκορ στο 3-0 ήταν ήδη αργά για να αλλάξει το αποτέλεσμα του ματς κι έτσι γνώρισε τελικά την ήττα με 3-1.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μάρκο Σίλβα:

«Δεν ήταν μόνο ένα πράγμα λανθασμένο με την εμφάνισή μας. Δυστυχώς ήταν πολλά πράγματα. Και δεν έφταιγαν μόνο οι τρεις παίκτες που έγιναν αλλαγή μετά από 30 λεπτά. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσα να είχα αλλάξει περισσότερους από τρεις παίκτες...

Ήμασταν πολύ αργοί, καθόλου δυναμικοί και πολύ κακοί χωρίς τη μπάλα. Ούτε επιθετικοί, ούτε συμπαγείς, ούτε στέρεοι και σε αυτό το πρωτάθλημα εάν παρουσιαστείς έτσι, οποιαδήποτε ομάδα θα σε τιμωρήσει.

Υπήρχε αντίδραση στο δεύτερο μέρος αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Η συζήτηση που έγινε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα ήταν ξεκάθαρη αλλά η ζημιά που είχε γίνει, ήταν πάρα πολύ μεγάλη.

Τις προσεχείς ημέρες θα έχουμε περισσότερες σοβαρές συζητήσεις για αυτό επειδή είναι η πρώτη φορά που είχαμε ένα τέτοιο πρώτο μέρος. Δεν μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο».

