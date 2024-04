Όπως έγινε γνωστό η Μπράιτον έκανε ρεκόρ εισόδων στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, χωρίς καν να υπολογίζονται τα έσοδα των μεταγραφών των Μόισες Καϊσέδο και Ρόμπερτ Σάντσες.

Η Μπράιτον είναι ένα από τα πιο «υγιή» κλαμπ της Premier League. Εκτός από την αγωνιστική τους πρόοδο επί ημερών του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, σε συνέχεια του έργου του Γκρέιαμ Πότερ, οι Γλάροι βρίσκονται στα καλύτερα τους και από οικονομικής πλευράς.

Όπως έγινε γνωστό η ομάδα του Τόνι Μπλουμ ολοκλήρωσε τη σεζόν 2022-23 με καθαρό κέρδος 122.8 εκατομμυρίων λιρών, δίχως να υπολογίζονται οι φόροι. Πρόκειται για ρεκόρ εισόδων αγγλικής ομάδας, καθώς το αμέσως προηγούμενο ήταν τα 113 εκατομμύρια της Τότεναμ το 2018.

Αξιοσημείωτο είναι πως στα ισολογισμό της Μπράιτον, δεν περιλαμβάνεται η τεράστια πώληση του Μόισες Καϊσέδο στην Τσέλσι, όπως ούτε αυτή του Ρόμπερτ Σάντσες στους Μπλε. Θυμίζουμε πως οι Λονδρέζο έκαναν ρεκόρ αγοράς στην Premier League για τη μεταγραφή του 22χρονου μέσου από το Εκουαδόρ, δίνοντας 133 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον Ισπανό τερματοφύλακα έδωσαν ακόμα 30 εκατομμύρια.

Brighton have reported a British record post-tax profit of £122.8m for 2022/23 surpassing Spurs' £113m in 2017/18.



Renowned CEO and deputy chairman Paul Barber has also signed a new contract until 2030.



🗣️ Barber: "This is already another historic season for Brighton, but we… pic.twitter.com/jdTvtuc6CD