Ο Τσάμπι Αλόνσο απέρριψε τόσο τη Λίβερπουλ όσο και τη Μπάγερν Μονάχου με τους Reds πλέον να έχουν σε πρώτο πλάνο την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ. Η ρήτρα που έχει θέσει η Σπόρτινγκ.

Ο Τσάμπι Αλόνσο έκλεισε... ευγενικά την πόρτα στις πρώην ομάδες του, τη Λίβερπουλ και την Μπάγερν Μονάχου, καθώς αποφάσισε να μείνει για ακόμα μια χρονιά στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Πλέον οι Reds πρέπει να προχωρήσουν με άλλη περίπτωση της λίστας τους για τη διαδοχή του Γιούργκεν Κλοπ και όπως προκύπτει στην κορυφή αυτής βρίσκεται ο Ρούμπεν Αμορίμ.

🚨🔴🇵🇹 Ruben Amorim remains the main name on Liverpool list as new head coach; not the only one but concrete option being considered.



Liverpool are informed about the clause into his contract at Sporting, as already reported weeks ago.



Shortlist also includes more candidates. pic.twitter.com/xAc69Ur8eW