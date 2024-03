Τέλος η σεζόν για τον Λάβια της Τσέλσι λόγω αναποδιάς κατά την ανάρρωσή του

Η Τσέλσι ανακοίνωσε πως ο Ρομέο Λάβια δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά την φετινή σεζόν, αφού τα πράγματα δεν πήγαν καλά στην προσπάθειά που έκανε να επανέλθει από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Η Τσέλσι έκανε γνωστό πως ο Ρομέο Λάβια δεν θα αγωνιστεί ξανά την φετινή σεζόν, αφού υπήρξε πρόβλημα κατά την ανάρρωσή του από τον τελευταίο του τραυματισμό. Ο 20χρονος Βέλγος αμυντικός μέσος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα αυτή τη χρονιά με τραυματισμούς και γι' αυτό το λόγο δεν έχει κατορθώσει να αγωνιστεί σχεδόν καθόλου.

Ο Λάβια έχει φορέσει μόλις μία φορά την φανέλα των «μπλέ» του Λονδίνου στο εντός έδρας παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας, όταν μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στο 58ο λεπτό. Απ' αυτό το παινχίδι αποκόμισε και το πρόβλημα στον ιγνυακό του τένοντα, το οποίο τον ταλαιπωρεί μέχρι και σήμερα και θα συνεχίσει να τον απασχολεί μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος ήρθε στην Τσέλσι το καλοκαίρι, η οποία πλήρωσε 62,1 εκατ. ευρώ για να τον πάρει από την Σαουθάμπτον.

Midfielder Romeo Lavia will miss the remainder of the 2023/24 season.



Read the full statement below. ⤵️