Ο Άσλεϊ Κόουλ είναι ο πρώτος παίκτης που έγινε γνωστό πως θα εισαχθεί στο Hall Of Fame της Premier League για το 2024.

Την μέγιστη δυνατή αναγνώριση από την Premier League έλαβε ο Άσλεϊ Κόουλ. Ο 43χρονος Άγγλος, που τώρα εργάζεται ως βοηθός προπονητή στην Κ21 της εθνικής Αγγλίας, επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Hall Of Fame της λίγκας και να είναι μάλιστα ο πρώτος από κείνους που θα εισαχθούν σ' αυτό το 2024, που έγινε γνωστό το όνομά του.

Ο Άσλεϊ Κόουλ αγωνιζόταν ως αριστερός μπακ και στην καριέρα του αγωνίστηκε σε 384 παιχνίδια στην Premier League φορώντας την φανέλα δύο ομάδων, εκείνη της Τσέλσι (228 συμμετοχές) κι εκείνη της Άρσεναλ (156 συμμετοχές). Σ' αυτές τις συμμετοχές μπόρεσε να σκοράρει 15 τέρματα και να δώσει 39 ασίστ.

Κατέκτησε την διοργάνωση τρεις φορές συνολικά, μία με τους «μπλε» του Λονδίνου και δύο με τους «κανονιέρηδες». Βγήκε τέσσερις φορές στην καλύτερα ενδεκάδα της σεζόν (2003, 2004, 2005, 2011) ενώ πήρε και το βραβείο για τις 20 σεζόν στην Premier League (1992-1993 μέχρι 2011-2012).

