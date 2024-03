Ο Ρίο Φέρντιναντ αποκάλυψε πρόσφατα γιατί πιστεύει ότι οι Ρονάλντο Ναζάριο και Τιερί Ανρί «έχουν πρόβλημα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ρίο Φέρντιναντ έπαιξε δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για έξι χρόνια, ενώ ο Πορτογάλος σταρ ήταν στο Ολντ Τράφορντ. Ο Τιερί Χένρι εκπροσώπησε την Άρσεναλ από το 1999-2007 πριν μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια στους New York Red Bulls.

Κριστιάνο Ρονάλντο και Τιερί Ανρί μοιράζονται το ρεκόρ για τα περισσότερα βραβεία παίκτη της σεζόν με δύο έκαστος, καθώς και τα περισσότερα γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ από ξένο παίκτη με 12 από τον καθένα.

Μιλώντας σε πρόσφατο podcast, Vibe with FIVE, ο άλλοτε αστέρας της Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας μίλησε για τα συναισθήματα του Ανρί και του... Βραζιλιάνου Ρονάλντο απέναντι στον Κριστιάνο, υπονοώντας ότι υπάρχει ζήλια κι εχθρότητα από την πλευρά τόσο του Ρονάλντο Ναζάριο, όσο και του Τιερί Ανρί απέναντι στον CR7.

Σχετικά με το «Φαινόμενο», ο Φέρντιναντ είπε: «Υπάρχει κάτι που παρατήρησα στον Βραζιλιάνο Ρονάλντο απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπάρχει μπιφ. Είναι λόγω του ονόματος. Νομίζω ότι σαν να λέει "πήρες το όνομά μου, οπότε έχω πρόβλημα μαζί σου"».

“There is something I've noticed in the Brazilian Ronaldo towards Cristiano Ronaldo, I think because of the name, as if he says, ‘You took my name, so I have a problem with you’. I also see this thing in Henry, because when I see him talking about Cristiano, he… pic.twitter.com/H4Fsdx0hfy