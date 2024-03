Κανσέλο: «Ο Γκουαρδιόλα είπε ψέματα, η Σίτι έδειξε αχαριστία»

Ο Ζοάο Κανσέλο με δηλώσεις του εξέφρασε το παράπονο του από τη στάση της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ τόνισε πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα είπε ψέματα για αυτόν.

Στην A Bola της πατρίδας του μίλησε ο Ζοάο Κανσέλο. Ο διεθνής Πορτογάλος μπακ την προηγούμενη σεζόν περιθωριοποιηθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι λόγω των κακών του σχέσεων με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και απο το... πουθενά έφυγε ως δανεικός για την Μπάγερν, ενώ το καλοκαίρι από τη στιγμή που ήταν εκτός πλάνων παραχωρήθηκε στην Μπαρτσελόνα, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 29χρονος ρωτήθηκε για την όλη κατάσταση στους Πολίτες και τόνισε πως ο Γκουαρδιόλα είπε δημοσίως ψέματα για αυτόν, ενώ υποστήριξε πως το κλαμπ του φέρθηκε με αχαριστία.

Cancelo: "Guardiola saying I was a bad teammate? I prefer to know that I am telling the truth, I feel fulfilled with what I did. I am a transparent person, I never lie. Life goes on and I wish everything goes well, because while I was there I enjoyed my football and the team.… pic.twitter.com/ypKymvDCLG

«Είναι ψέματα πως δεν ήθελα να παίζουν ο Ακέ και ο Ρίκο. Ουδέποτε ήμουν κακός συμπαίκτης και μπορείτε να ρωτήσετε και τους ίδιους τους παίκτες. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ ανωτερότητας ή κατωτερότητας απέναντι σε οποιονδήποτε. Αυτή είναι η γνώμη του προπονητή

Πιστεύω πως η Σίτι έδειξε αχαριστία προς το πρόσωπο μου. Ήμουν ένας πολύ σημαντικός παίκτης της ομάδας για χρόνια, πάντα ήμουν συνεπής και έδινα τα πάντα. Θυμάμαι μια μέρα με είχαν ληστέψει και την επομένη έπαιξα στο Emirates απέναντι στην Άρσεναλ. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα ξεχνάς. Άφησα τη σύζυγο και την κόρη μου μόνες του και τρομοκρατημένες στο σπίτι.

Ο κόσμος θυμάται άλλα γιατί ο κ. Γκουαρντιόλα έχει μεγαλύτερη δύναμη από μένα, αλλά εγώ προτίμησα να κρατήσω κάποια πράγματα για μένα. Εγώ ξέρω ότι είμαι ειλικρινείς, ένας καθαρός άνθρωπος, δεν λέω ποτέ ψέματα. Εύχομαι στη Σίτι καλή τύχη, γιατί όσο καιρό ήμουν εκεί όλα ήταν καλά. Για μένα παραμένουν το φαβορί για το Champions League», είπε μεταξύ άλλων ο Κανσέλο.

Cancelo: "I didn't like what Guardiola said about me [being a bad team-mate]. I think Manchester City were a bit ungrateful to me when they said that, because I was a very important player in the years I was there. I never failed in my commitment to the club, to the fans and I… pic.twitter.com/MU8Rz8Tcdn