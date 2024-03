Ο Μπερνάρντο Σίλβα αστειεύτηκε με τον συμπαίκτη του στην Πορτογαλία Ζότα Σίλβα, που μοιάζει τρομερά με τον Τζακ Γκρίλις...

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αστειεύτηκε με τον συμπαίκτη του στην Πορτογαλία Ζότα Σίλβα για την εκπληκτική ομοιότητα με τον αστέρι της Μάντσεστερ Σίτι Τζακ Γκρίλις. Μάλιστα έβγαλε μια σέλφι με τον συμπατριώτη του για να τη στείλει στον Άγγλο.

Το πορτογαλικό δίδυμο βρίσκονται στην προπονητική βάση της εθνικής ενόψει των αναμετρήσεων εναντίον της Σουηδίας και της Σλοβενίας το επόμενο δεκαπενθήμερο. Την Τρίτη ήταν η ημέρα που μίλησαν στα media και η συζήτηση μεταξύ των παικτών και των δημοσιογράφων έφτασε στις... ομοιότητες μεταξύ Ζότα με τον Γκρίλις.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα φάνηκε στη συνέχεια να λέει: «Θα στείλω στον Τζακ [Γκρίλιες] μια selfie».

Ο πολύπειρος μέσος μάλιστα αστειεύτηκε ότι ήθελε να κάνει φάρσα στον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα. «Και ίσως θα πάρω τον Ζότα στο Μάντσεστερ για να ξεγελάσω τον Γκουαρδιόλα»!, είπε, γελώντας.

Ο 24χρονος Ζότα αγωνίζεται για την Γκιμαράες και έλαβε τώρα την πρώτη του κλήση στην πρώτη ομάδα της Πορτογαλίας.

