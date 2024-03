Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο νέος μέτοχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποκάλυψε την στρατηγική του για τη μεταγραφική πολιτική των «Κόκκινων Διαβόλων» τα επόμενα χρόνια και σχολίασε την πρόθεση της Ρεάλ να αποκτήσει τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος απέκτησε το 25% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 2023, αποκάλυψε τη μεταγραφική στρατηγική των «Κόκκινων Διαβόλων» για τα επόμενα χρόνια. Το αφεντικό της INEOS, που είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στη Βρετανία, παραδέχτηκε ότι το μέλλον της Γιουνάιτεντ δεν θα περιλαμβάνει τη δαπάνη μεγάλων ποσών σε μεγάλα ονόματα.

«Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν θα εστιάζουμε εκεί εμείς», είπε όταν ερωτήθηκε για τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, «η λύση δεν είναι να ξοδέψετε πολλά χρήματα σε μερικούς σπουδαίους παίκτες. Το έχουν κάνει αν κοιτάξετε τα τελευταία 10 χρόνια» (από την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2003, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξοδέψει 1.000 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές).

Το σχέδιο της Γιουνάιτεντ τα επόμενα χρόνια είναι να «πάρει τους κατάλληλους ανθρώπους στις σωστές θέσεις και να τους βάλει να διαχειριστούν και να οργανώσουν τον σύλλογο για να πραγματοποιήσει σωστά τις υπογραφές. Ένα ζωτικό μέρος της διοίκησης σήμερα είναι η εύρεση νέων παικτών», σημείωσε. «Προτιμώ να προσπαθώ να υπογράψω τον επόμενο Μπαπέ, αντί να ξοδεύω μια περιουσία προσπαθώντας να αγοράσω την επιτυχία... Δεν είναι τόσο έξυπνο να αγοράζεις Μπαπέ. Ο καθένας μπορεί να το δει. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις τον επόμενο Μπαπέ, Μπέλινγκχαμ ή Ρόι Κιν».

Ο Τζιμ Ράτκλιφ ονειρεύεται να αναβιώσει τις παλιές μέρες δόξας του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βγάζοντας παίκτες όπως ο Ράιαν Γκιγκς, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Πολ Σκόουλς και ο Γουέιν Ρούνεϊ. «Μια φορά ρώτησα τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης που είχε προπονήσει ποτέ και μου είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο», αποκάλυψε επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της Γιουνάιτεντ.

Manchester United to sign Mbappé or INEOS to sign Pogačar 👀



Listen to the full interview with Sir Jim Ratcliffe by searching "Geraint Thomas Cycling Club" in your podcast app 🎙 pic.twitter.com/Rwf4i4dlWn