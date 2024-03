Κλοπ: «Ο Έντουαρντς δεν προσπάθησε να με πείσει να μείνω, δεν είναι χαζός»

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για την επιστροφή του Μάικλ Έντουαρντς σε ρόλο CEO της Λίβερπουλ και ξεκαθάρισε πως δεν μπήκε στον... κόπο να του αλλάξει γνώμη.

Ο Μάικλ Έντουαρντς επιστρέφει στη Λίβερπουλ μετά από μια διετία για να αναλάβει χρέη CEO του κλαμπ. Με πιο απλά λόγια αυτός θα αναλάβει να «χτίσει» τους Reds της μετά-Κλοπ εποιχής. Ο Γερμανός στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με τη Σπάρτα Πράγας αναφέρθηκε για την επιστροφή του πρώην τεχνικού διευθυντή του κλαμπ, επικροτώντας την κίνηση και ξεκαθάρισε πως ο Έντουαρντς δεν προσπάθησε να του αλλάξει άποψη αναφορικά με το μέλλον του.

«Είχαμε μία συζήτηση, ο Μάικλ και εγώ είχαμε πάντα μία καλή σχέση, ήμασταν πάντα καλά σε επαγγελματική βάση. Έγιναν πολλά καλά πράγματα όταν ήμασταν μαζί και ο Μάικλ αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο. Τώρα είναι πίσω, είμαι πραγματικά χαρούμενος.

Το έχω πει αρκετές φορές, θέλω να δω τον σύλλογο να βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό σημείο μετά από την αποχώρησή μου, θα κάνω ό,τι μπορώ από την πλευρά μου όσο βρίσκομαι εδώ.

