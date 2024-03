Ο Κάιλ Γουόκερ πήρε θέση για το πέναλτι που ζητά η Λίβερπουλ, τονίζοντας πως ο διαιτητής έπραξε σωστά και αρνήθηκε να στείλει τους γηπεδούχους στην άσπρη βούλα.

«Ήταν ένα φανταστικό ποδοσφαιρικό ματς που κράτησε πάνω από 100 λεπτά», τόνισε για την τιτανομαχία στο «Άνφιλντ» ο Κάιλ Γουόκερ σε συνέντευξή του στο αγγλικό τηλεοπτικό δίκτυο "Sky Sports". Μάλιστα, ο αρχηγός της Σίτι σχολίασε και το πέναλτι που ζήτησαν οι Reds στο 90+9' και δεν το έδωσε ο Μάικλ Όλιβερ.

«Η γνώμη μου είναι πως ο διαιτητής και ο VAR πήραν μία απόφαση. Νιώθω πως ο διαιτητής, ο Μάικλ Όλιβερ, έπραξε καλά. Όταν υπάρχει από πίσω σου το Άνφιλντ και το κοινό του, θα μπορούσε να καταρρεύσει, αλλά αυτό έδειξε την εμπειρία και το χαρακτήρα του. Για αυτό το λόγο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στη χώρα και στον κόσμο» τόνισε ο Γουόκερ. Θυμίζουμε, πως η Λίβερπουλ φωνάζει για το μαρκάρισμα του Ντοκού στον ΜακΆλιστερ στην τελευταία φάση του ντέρμπι.

