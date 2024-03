Χάρη στο τεράστιο λάθος του Άαρον Ράμσντεϊλ, η Μπρέντφορντ βρήκε το γκολ ισοφάρισης κόντρα στην Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς».

Ο Άαρον Ράμσντεϊλ πήρε την ευκαιρία του και επέστρεψε στο βασικό σχήμα της Άρσεναλ, ωστόσο φρόντισε - μάλλον - να τη... σπαταλήσει. Η ομάδα του Αρτέτα πήρε κεφάλι στο σκορ κόντρα στην Μπρέντφορντ με τον Ράις στο 19', ωστόσο ο Άγγλος γκολκίπερ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους... χάρισε την ισοφάριση στις Μέλισσες.

Ο Ράμσντεϊλ είχε χρόνο με την μπάλα στα πόδια, αλλά παρ'όλα αυτά δεν απέφυγε την πίεση του Γουισά και κλώτσησε την μπάλα πάνω στο τάκλιν του, βλέποντάς τη στη συνέχεια να καταλήγει στο βάθος της εστίας του.

1-1 Ramsdale mistake



just had to happen didn’t it pic.twitter.com/4WWq6cTH2V