Η Τσέλσι έρχεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο δίλημμα όσον αφορά το «Στάμφορντ Μπριτζ» και κινδυνεύει να μείνει εκτός της πραγματικής της έδρας για έξι χρόνια!

Η Τσέλσι δεν έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση τη φετινή σεζόν. Αντιθέτως, την περασμένη περίοδο βρισκόταν σε καλύτερη μοίρα στο συγκεκριμένο σκέλος της αγωνιστικής περιόδου με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να καλείται να γυρίσει άμεσα την κατάσταση καθώς οι «μπλε» δεν έχουν περιθώρια. Η διοίκηση ωστόσο, παρά τα μεγάλα ποσά που έχει σπαταλήσει στις μεταγραφές, έχει πάντα στα πλάνα και το θέμα με το γήπεδο το οποίο είναι μάλιστα ένα από τα βασικά ζητήματα που θέλει να λύσει ο σύλλογος.

Ένα από τα θέματα που ζητήματα που ήθελαν να λύσουν οι νέοι ιδιοκτήτες της Τσέλσι όταν απέκτησαν την ομάδα ήταν το θέμα με το «Στάμφορντ Μπριτζ». Η κοινοπραξία του Τοντ Μπόελι είχε ξεκαθαρίσει ότι ένα σύγχρονο νέο γήπεδο ήταν στα βασικά της πλάνα. Το γεγονός ωστόσο ότι το «Στάμφορντ Μπριτζ» ανήκει στους φιλάθλους της Τσέλσι δεν αφήνει τη διοίκηση να κάνει ό,τι θέλει εκείνη, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει ένα δύσκολο δίλημμα για τον Μπόελι και την... παρέα του.

Η διοίκηση των «μπλε» καλείται να αποφασίσει για το τι θα κάνει με την έδρα της. Είτε να χτίσει πάνω στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και να μείνει «άστεγη» η ομάδα για έξι χρόνια, είτε να «χρυσοπληρώσει» και να χτίσει αλλού το νέο της γήπεδο. Και τα δύο πλάνα μοιάζουν εφιαλτικά για τους «μπλε». Εφόσον η διοίκηση επιλέξει το πρώτο πλάνο, τότε θα αγωνιστεί για έξι χρόνια στο «Γουέμπλεϊ» και θα μείνει εκτός της πραγματικής της έδρας για έξι χρόνια, καθώς θα χρειαστεί να χτίσει από την αρχή το «Στάμφορντ Μπριτζ», μέσα στο υπάρχον οικόπεδο. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ο Μπόελι έχει συμφωνήσει για την απόκτηση ενός οικοδομικού τετραγώνου που είναι ακριβώς δίπλα από το υπάρχον γήπεδο.

🚨CFC bosses believe they have only two options.



1. Spend 6 years away from Stamford Bridge while it is redeveloped.

2. Pay over odds to buy land and build elsewhere.



There is growing frustration inside the club that little progress has been made. [sun] https://t.co/yxLrEhRy1Z