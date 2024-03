Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ περιμένουν στη γωνία τον σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Τζαμάλ Μουσιάλα, που απέρριψε πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας του με την Μπάγερν Μονάχου.

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι οδηγούν την κούρσα για την απόκτηση του αστέρα της Μπάγερν Μονάχου, Τζαμάλ Μουσιάλα.

Ο επιθετικός μέσος φέρεται να απέρριψε την πρόταση για νέο συμβόλαιο των Βαυαρών και ελπίζει να αλλάξει περιβάλλον αυτό το καλοκαίρι.

«Ο Τζαμάλ Μουσιάλα απέρριψε ένα νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου - καθώς στοχεύει μια καλοκαιρινή μεταγραφή στην Πρέμιερ Λιγκ», αναφέρει συγκεκριμένα σε ρεπορτάζ της η Mirror.

Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ, όπως αποκαλύφθηκε ήδη από τον περασμένο μήνα, ηγούνται της «κούρσας» για να τον αποκτήσουν, με τους δύο αγγλικούς συλλόγους να πραγματοποιούν πρόσφατα ταξίδια σκάουτινγκ για να παρακολουθήσουν τον Γερμανό διεθνή εναντίον της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Εκείνη την εποχή, η προσφορά της Μπάγερν για νέο συμβόλαιο με αμοιβή 150.000 λίρες την εβδομάδα για τον μέσο ήταν ακόμα στο τραπέζι. Αλλά από τότε έχει ενημερώσει τους πρωταθλητές Γερμανίας ότι δεν θα το υπογράψει.

