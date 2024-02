Ο Γκαμρπιέλ Ζεσούς δεν σκοράρει όσο θα ήθελε ο Μικέλ Αρτέτα και η Άρσεναλ έχει ήδη φτιάξει λίστα με επιθετικούς που θα κυνηγήσει στο επόμενο μεταγραφικό παζάρι.

Μπορεί η Άρσεναλ να συνεχίζει να κυνηγάει το πρωτάθλημα και να βρίσκεται στο -2 από την κορυφή, ωστόσο ο πονοκέφαλος του Μικέλ Αρτέτα όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης δεν λέει να ηρεμήσει... Ο Γκαμρπιέλ Ζεσούς αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη Μάντσεστερ Σίτι για να δώσει λύσεις στην κορυφή της επίθεσης ωστόσο ο Βραζιλιάνος δεν έχει καταφέρει να κάνει μεγάλη απόσβεση καθώς σε 56 συμμετοχές με τη φανέλα της Άρσεναλ μετράει 19 γκολ.

Μεγάλο μερίδιο σε αυτό έχουν «παίξει» και οι πολλοί τραυματισμοί που έχουν ταλαιπωρήσει τον πρώην φορ της Σίτι στο διάστημα που βρίσκεται στο Λονδίνο, καθώς μόνο φέτος ο Ζεσούς έχει χάσει ήδη περισσότερα από 15 παιχνίδια, ενώ βρίσκεται στα «πιτς» από τις αρχές του Φλεβάρη με πρόβλημα στο γόνατο.

Αναμενόμενα λοιπόν οι «κανονιέρηδες» ψάχνουν στην αγορά με σκοπό να βρουν μια περίπτωση που θα δώσει λύσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Μικέλ Αρτέτα έχει «κυκλώσει» τέσσερα ονόματα επιθετικών που αναμένεται να απασχολήσουν την ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Ίβαν Τόνεϊ απασχολεί την Άρσεναλ. Ο Άγγλος επιθετικός βρίσκεται στα «ραντάρ» των «κανονιέρηδων» από την περασμένη σεζόν ωστόσο η ιστορία με τα στοιχήματα έβαλε στον «πάγο» την περίπτωση του, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η Άρσεναλ έχει αποκλείσει την πιθανότητα να κινηθεί εκ νέου το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Όσιμεν είναι επίσης ένα από τα ονόματα που έχουν συνδεθεί τους τελευταίους μήνες με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Ο Νιγηριανός φορ ανανέωσε τον περασμένο Γενάρη με τη Νάπολι, με ρήτρα που ξεπερνά τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βίκτορ Γιόκερες που φέτος βγάζει... μάτια με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας φέρεται να βρίσκεται επίσης στη λίστα της Άρσεναλ. Βέβαια ο Σουηδός φορ έχει συμβόλαιο με ρήτρα στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, το ενδιαφέρον των «κανονιέρηδων» έχει προσελκύσει και η περίπτωση του Ζίρκζεε ο οποίος φέτος μετράει 9 γκολ και 4 ασίστ στην Serie A με τη φανέλα της Μπολόνια.

