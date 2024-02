Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε την εξαγορά του 27.7% των μετοχών της από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος αναμένεται να αφήσει τον έλεγχο της Νις, ώστε τα δυο κλαμπ να μπορέσουν να συμμετάσχουν κανονικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε με κάθε επισημότητα στην εποχή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ! Όπως ανακοίνωσαν οι Κόκκινοι Διάβολοι ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος εξαγόρασε το 27.7% του κλαμπ, μετά και το... πράσινο φως της FA και πλέον ο εκ των πλουσιοτέρων ανδρών του Νησιού αναλαμβάνει το αθλητικό πρότζεκτ της ομάδας.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του κλαμπ ο Ράτκλιφ έχει βάλει ήδη 200 εκατομμύρια λίρες και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 θα «ρίξει» ακόμα 100 εκατομμύρια για επενδύσεις στο «Ολντ Τράφορντ». Το συνολικό deal για την εξαγορά είναι στις 1.3 δισεκατομμύρια λίρες.

Manchester United is pleased to confirm that Sir Jim Ratcliffe has completed his 27.7% acquisition of the club, following approval of all conditions, including the FA and the Premier League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 20, 2024

«Το να γίνω συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μια μεγάλη τιμή που συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη. Αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αλλά μόλις την αρχή του ταξιδιού μας για να επαναφέρουμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κορυφή του αγγλικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης για τους οπαδούς μας. Οι εργασίες για την επίτευξη αυτών των στόχων θα επιταχυνθούν ήδη από σήμερα», ανέφερε στην πρώτη του επίσημη δήλωση ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Today marks the successful completion of Sir Jim Ratcliffe’s investment in @ManUtd and the beginning of a new journey together: https://t.co/gjuMcSFDEA#MUFC pic.twitter.com/kl450Fb20F February 20, 2024

Ο Ράτκλιφ αφήνει τον έλεγχο της Νις

Θυμίζουμε πωπς η «INEOS» του Ράτκλιφ κατέχει μεταξύ άλλων τόσο τη γαλλική Νις όσο και την ελβετική Λοζάνη. Τόσο οι Κόκκινοι Διάβολοι όσο και το κλαμπ της Νίκαιας αναμένεται την επόμενη σεζόν να συμμετάσχουν σε διοργάνωση της UEFA, με την Ομοσπονδία να απαγορεύει τη συμμετοχή δύο ομάδων που έχουν κοινή ιδιοκτησία στα τουρνουά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph ο Σερ Ράτκλιφ έχει κάνει την επιλογή του και αυτή είναι η Γιουνάιτεντ. Με βάση το ρεπορτάζ η «INEOS» θα αφήσει τον έλεγχο του κλαμπ και θα αλλάξει τη διοικητική του δομή, ώστε και οι δυο ομάδες να μπορέσουν να αγωνιστούν στην Ευρώπη.

EXCL. Ineos could surrender direct day-to-day involvement at Nice to remove threat of #MUFC or the French club being unable to play European football under Uefa’s multi-club ownership rules. Ratcliffe expected to hold talks with Uefa before end of season https://t.co/22D6CiLCao February 20, 2024

Μάλιστα ο 71χρονος επιχειρηματίας αναμένεται να έχει συνάντηση με διοικούντες την UEFA για το συγκεκριμένο ζήτημα.