Ξανά άτυχος ο Κριστοφέρ Ενκουνκού στην Τσέλσι με τον Γάλλο να αναμένεται να απουσιάσει και πάλι για περίπου έναν μήνα σύμφωνα με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Άτυχος εκ νέου ο Κριστοφέρ Ενκουνκού. Εκεί που ο Γάλλος ξεκίνησε να παίρνει συνεχόμενα παιχνίδια με την Τσέλσι με σκοπό να βρει τον ρυθμό του, θα χρειαστεί να μπει και πάλι στα «πιτς» για περίπου έναν μήνα.

Όπως αποκάλυψε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο Γάλλος επιθετικός έκανε παράπονα για έντονες ενοχλήσεις μετά τον τελικό του Carabao Cup με τη Λίβερπουλ και οι εξετάσεις έδειξαν ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Ο Ενκουνκού για τον οποίο δαπανήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό, έχοντας ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς, κυρίως στο γόνατο. Φέτος με τη φανέλα της Τσέλσι έχει αγωνιστεί μόλις 10 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει δύο γκολ, ενώ συνολικά έχει απουσιάσει 175 ημέρες οι οποίες θα γίνουν τουλάχιστον 200...

