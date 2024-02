Δυσκολεύει η κατάσταση για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην Τσέλσι μετά και την ήττα στο League Cup από τη Λίβερπουλ με τους Άγγλους να τονίζουν ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται σε πρώτο πλάνο τη δεδομένη στιγμή.

Μια ακόμη ήττα στο «Γουέμπλεϊ» γνώρισε η Τσέλσι το βράδυ της Κυριακής. Στον τελικό του League Cup, οι «μπλε» δεν τα κατάφεραν απέναντι στη Λίβερπουλ και ηττήθηκαν με γκολ του Φαν Ντάικ στην παράταση, φτάνοντας τις έξι διαδοχικές ήττες σε τελικούς στο «Γουέμπλεϊ».

Μια ήττα που φέρνει σε δύσκολη θέση τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η διοίκηση της Τσέλσι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα καθώς η σεζόν των «μπλε» πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, χάνοντας και την ευκαιρία να τη σώσουν με την κατάκτηση ενός τίτλου. Η Daily Mail τονίζει ότι οι άνθρωποι της ομάδας δεν είναι καθόλου σίγουροι πλέον με τον Ποτσετίνο και για αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει να εξετάζουν διάφορα ονόματα με τον Ρούμπεν Αμορίμ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Ο Πορτογάλος προπονητής αρέσει στους ανθρώπους της Τσέλσι και αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της λίστας για τον «μπλε» πάγκο. Ο Αμορίμ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026 έχοντας ωστόσο μια ρήτρα η οποία ανέρχεται κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

