Η Νιούκαστλ ανέβασε στα Social Media ένα γκολ που είχε πετύχει ο Νίκος Νταμπίζας σαν σήμερα το 2002, κόντρα στη Σάντερλαντ.

Πριν από 22 χρόνια, στις 24 Φεβρουαρίου του 2002 η Νιούκαστλ του Σερ Μπόμπι Ρόμπσον πέρασε από την έδρα της Σάντερλαντ με 0-1 και «λυτρωτή» τον Νίκο Νταμπίζα. Οι Καρακάξες θυμήθηκαν το γκολ που είχε κρίνει το τότε ντέρμπι, στο «Στάδιο του Φωτός» και το ανέβασαν στα Social Media του κλαμπ

Η Νιούκαστλ είχε αποκτήσει τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό από τον Ολυμπιακό τον Γενάρη του 1998. Σε μια εξαετία ο Νίκος Νταμπίζας μέτρησε 176 εμφανίσεις με τους Magpies και βρήκε δίχτυα 14 φορές.

Dabizas delivers on derby day! 🤩



On this day in 2002. ⏮️ pic.twitter.com/ERkjlVrUqq