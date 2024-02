Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδιάζει να απαλλαγεί από ως και 11 παίκτες με στόχο να κάνει χώρο για επενδύσεις στην προσεχή μεταγραφική περίοδο για την ανασυγκρότηση της ομάδας.

Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ θέλει νέο αίμα. Ο Βρετανός επιχειρηματίας, που αγόρασε το 25% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι έτοιμος να ανατρέψει τα πάντα. Σύμφωνα με το ESPN, έντεκα παίκτες στο νυν ρόστερ δεν ταιριάζουν στα σχέδιά του και θα πρέπει να φύγουν μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν 2023-24.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά όλα τα «θύματα» του επικεφαλής της Ineos, όμως κάποια έχουν διαρρεύσει όπως αυτό του Γάλλου Ραφαέλ Βαράν. Οι Κρίστιαν Έρικσεν, Κασεμίρο, Χάρι Μαγκουάιρ, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, Άαρον Βαν Μπισάκα και Βίκτορ Λίντελοφ φέρεται να είναι στη λίστα με τους υπό αποχώρηση παίκτες.

Ο Ράτκλιφ έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οι πωλήσεις θα είναι βασικές αυτό το καλοκαίρι μετά από χρόνια μεγάλων δαπανών που δεν είχαν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Ουσιαστικά, το FFP λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες δαπάνες σας και ο σύλλογος ξόδεψε αρκετά τις τελευταίες δύο σεζόν. Έτσι, αυτό επηρεάζει το FFP στο μέλλον, επειδή έχουν χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του επιδόματός τους».

🔴 #MUFC’s transfer budget this summer will be severely squeezed by FFP restrictions after previous 3yr £555m outlay - and take even bigger hit if club miss out on CL.

⚫️ Going to be a need to sell well

⚪️ “You can’t do a City because there’s no headroom”https://t.co/6wXoYATv9T