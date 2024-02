Ράτκλιφ: «Θέλω να διαλύσω τη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι»

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ παραχώρησε στο BBC την πρώτη του συνέντευξη μετά την επισημοποίηση της εξαγοράς του 27.7% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Μάντσεστερ Σίτι και στον Μέισον Γκρινγουντ.

Μετά από μαρκοχρόνιες διαδικασίες ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα η εξαγορά του 27.7% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Ο εκ των πλουσιοτέρων ανδρών του Νησιού ανέλαβε τον αθλητικό έλεγχο του κλαμπ από τα χέρια των Γκλέιζερ και παραχώρησε στο BBC την πρώτη του συνέντευξη.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένα παιδικό όνειρο για μένα»

«Πήγα δημοτικό σχολείο στο βόρειο Μάντσεστερ και στην τάξη μου οι μισοί ήταν γαλάζιοι και οι άλλοι μισοί ήταν κόκκινοι. Η οικογένειά μου ήταν μια κόκκινη οικογένεια, η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν πάντα οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η μόνη μου λύπη είναι ότι οι γονείς μου δεν είναι εδώ σήμερα.

Έγινα αυτόματα οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την ηλικία των έξι ή επτά. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ζωής σου και πολύ σημαντικό για όλους όσους υποστηρίζουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αναμφισβήτητα η αγαπημένη μου ανάμνηση ήταν η νίκη στον του τελικού του Champions League του 1999 στη Βαρκελώνη εναντίον της Μπάγερν Μονάχου. Ήμουν εκεί με τον γιο μου, που ήταν περίπου 11 ετών. Τα τελευταία τρία λεπτά ήταν αξέχαστα. Ήταν μια αξιοσημείωτη στιγμή ριζωμένη στο μυαλό - και αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Είναι ένα παιδικό όνειρο, από αυτή που κανονικά ποτέ δεν πραγματοποιούνται. Αυτή είναι η εξαίρεση. Η επένδυσή μου είναι μέσα από την καρδιά. Αυτή δεν είναι μια οικονομική επένδυση για μένα. Αν ήθελα να κάνω μια οικονομική επένδυση, θα αγόραζα μια άλλη εταιρεία χημικών...

Ο μόνος λόγος που έμπλεξα είναι επειδή θέλω να δω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποκαθίσταται εκεί που θα έπρεπε. Μπορεί να είμαι προκατειλημμένος, αλλά πιστεύω ότι είναι ο μεγαλύτερος και πιο γνωστός σύλλογος στον κόσμο. Θα έπρεπε να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο», ανέφερε αρχικά ο Σερ Ράτκλιφ.

🗣️ Sir Jim Ratcliffe on investing in Manchester United: "It's a boyhood dream, but they never come true normally. This is the exception. [My investment] is ruled by the heart. This is not a financial investment for me. If I wanted to make a financial investment, I would buy… pic.twitter.com/FK4A5vlwVJ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 21, 2024

«Θα κρίνουμε δίκαια τον Γκρίνγουντ»

Ο Μέισον Γκρίνγουντ έφυγε τον Αύγουστο και εντάχθηκε στην Χετάφε ως δανεικός μετά από μια εξάμηνη εσωτερική έρευνα για τις καταγγελίες της κοπέλας του για κακοποιητική συμπεριφορά. Ο Ράτκλιφ ρωτήθηκε για την περίπτωση του.

«Πρέπει να δούμε τα γεγονότα, να κρίνουμε δίκαια και να λάβουμε υπόψη ποιες είναι οι αξίες του συλλόγου. Μετά θα βγάλουμε την απόφαση μας. Δεν είναι σωστό για εμένα να σχολιάσω τον Μέισον Γκρίνγουντ.

Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα γεγονότα, όχι το hype. Θα αξιολογήσουμε αν είναι καλός τύπος ή όχι, αν θα μπορούσε να παίξει καλά, αν θα ήμασταν άνετα με αυτό, αν θα ήταν άνετοι οι οπαδοί με αυτό...», είπε o 71χρονος.

🚨 Sir Jim Ratcliffe on Greenwood.



"We'll try to understand the facts, not the hype".



"We'll use values like is he a good guy or not, could he play sincerely for well, would we be comfortable with it, would the fans be comfortable with it...".



"Then we will decide". pic.twitter.com/kQAIkUXtZ6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024

«Θέλω να συντρίψω στο γήπεδο τη Μάντσεστερ Σίτι»

O Σερ Ράτκλιφ αναφέρθηκε και στις μεγάλες αντιπάλους Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

«Όταν η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της και κέρδισε με 4-0 την περασμένη σεζόν στα ημιτελικά του Champions League, αυτό ήταν το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχω δει ποτέ. Αν μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα ήταν υπέροχο κατόρθωμα.

Στα βορειοδυτικά έχουμε δύο γείτονες που είναι πραγματικά εντυπωσιακοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Θέλω να τους γκρεμίσω όλους. Είμαστε φίλοι με την έννοια ότι είμαστε όλοι στα βορειοδυτικά, αλλά είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί μας. Είναι ξεκάθαρα τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είμαστε πολύ πίσω. Δεν πρόκειται να αλλάξει αύριο. Οι άνθρωποι δυστυχώς πρέπει να μας δώσουν χρόνο για να επιστρέψουμε. Θα είναι δύο με τρεις σεζόν. Απαιτείται υπομονή. Το να ξοδεύουμε πολλά χρήματα το καλοκαίρι δεν είναι η λύση, είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό», είπε ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος.

Σε ερώτηση για το αν θα βοηθούσε την ομάδα του να τιμωρηθεί η Μάντσεστερ Σίτι για τις 115 οικονομικές της παραβάσεις ο Ράτκλιφ απάντησε: «Δεν θα τους το ευχόμουν κάτι τέτοιο. Θέλω απλώς να τους συντρίψω στο γήπεδο».