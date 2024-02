Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η αντίδραση του Ζορζίνιο σε ερώτηση της συντρόφου του αν θα την παντρευτεί.

Ο μέσος της Άρσεναλ, Ζορζίνιο, δεν είναι ξένος στις καταστάσεις υψηλής πίεσης, καθώς παίζει στο κορυφαίο επίπεδο εδώ και μια δεκαετία, έτσι δεν τα... έχασε όταν η σύντροφός του τον ρώτησε αν θα την παντρευτεί.

Ο Ιταλός διεθνής βρέθηκε στην κάπως άβολη στιγμή, μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο να βλέπει την αρραβωνιαστικιά του να τον ρωτάει πότε θα της κάνει πρόταση γάμου. Το στιγμιότυπο είναι στη σειρά του Amazon Prime Married to the Game, που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή (23/02). Η σειρά εξερευνά το πώς είναι να είσαι σύζυγος ή σύντροφος ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή και πώς πράγματα όπως οι μεταγραφές επηρεάζουν τη ζωή και τις σχέσεις. Τα teaser αποσπάσματα του Μαχρέζ και του και του Ταρκόφσκι έχουν ήδη γίνει viral και τώρα ήταν η σειρά του Ζορζίνιο να βρεθεί στο προσκήνιο.

Η Χάρντινγκ, σκεπτόμενη αν θα φορέσει δαχτυλίδι στο δάχτυλό της ή όχι, ρωτά τον σύντροφό της: «Νομίζω ότι θα βάλω κάτι διαφορετικό. Δεν θα μου κάνεις πρόταση γάμου σήμερα, σωστά;».

Ο Ζορζίνιο απαντά: «Όχι».

Η Χάρντινγκ γελάει και αφαιρεί το δαχτυλίδι που φορούσε. Στη συνέχεια λέει: «Για κάθε περίπτωση, είναι free», δείχνοντας το δάχτυλό της.

Χωρίς να χαρίσει ούτε ένα χαμόγελο, ο Ζορζίνιο απαντά: «Θα μείνει ελεύθερο», πριν πει «Θα σε περιμένω κάτω» και κλείσει την πόρτα πίσω του.

Δείτε το βίντεο:

Jorginho, a master of delivering bad news to his partner... 😭💍❌



𝐌𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐝 𝐓𝐨 𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐞, available on Prime Video from Friday 📺 pic.twitter.com/yxNaGlnvVw