Οι μεγάλες δαπάνες της Τσέλσι τα τελευταία δύο χρόνια ενδέχεται να την υποχρεώσουν να μείνει εκτός Conference League σε περίπτωση που εξασφαλίσει την παρουσία της ώστε να συμμορφωθεί με τους κανόνες του FFP της UEFA.

Σε ρυθμούς τελικού League Cup κινείται η Τσέλσι η οποία παρά τα πολλά αγωνιστικά της προβλήματα κατάφερε να κλείσει θέση στο μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (25/02, 17:00) με τη Λίβερπουλ. Ένας αγώνας που μπορεί να εξασφαλίσει στην Τσέλσι την παρουσία της στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν καθώς ο νικητής του League Cup «κλειδώνει» εισιτήριο για το Conference League.

