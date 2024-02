Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Κάλβιν Φίλιπς, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει υπέρβαρο σε δηλώσεις του το 2022.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ζήτησε συγγνώμη από τον Κάλβιν Φίλιπς, μετανιωμένος για τις δηλώσεις του πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, στις οποίες τον είχε χαρακτηρίσει «χοντρό» κάτι που ενόχλησε τον ποδοσφαιριστή της Γουέστ Χαμ.

Ο Άγγλος διεθνής μέσος δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και δεν μπορεί να βρει τον παλιό καλό του εαυτό και κατέληξε τον περασμένο Γενάρη να αποχωρεί από το «Έτιχαντ» και να μετακομίζει ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι στη Γουέστ Χαμ.

«Αν έχω μετανιώσει για αυτό που έγινε; Ναι, λυπάμαι. Το να απολογούμαι μία φορά σε οκτώ χρόνια, δεν είναι άσχημο. Αλλά λυπάμαι πραγματικά και του ζητάω συγγνώμη», είπε μετανιωμένος σε συνέντευξη Τύπου ο Γκουαρδιόλα.

