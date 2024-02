Τον γύρο των social media κάνει η... αφοσίωση - μπορεί και όχι - του Μάρκους Ράσφορντ στις ανασταλτικές του υποχρεώσεις μέσω μιας φάσης από το πρόφατο παιχνίδι κόντρα στη Λούτον.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε εκτός έδρας της Λούτον και πλέον βλέπει τετράδα, ο Χόιλουντ πέτυχε δύο ακόμα τέρματα, αλλά οι φίλοι των Κόκκινων Διαβόλων στα social media... δυσκολεύονται να χαμογελάσουν. Κι ο λόγος ακούει στο όνομα του Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Άγγλος εξτρέμ τα «ακούει» συχνά σχετικά με την... τεμπελιά του και την έλλειψη διάθεσής του να πιέσει, να τρέξει για μια άμυνα ή να μαρκάρει. Μόνο που στο «Κένιλγουορθ Ρόουντ» το... τερμάτισε. Μια φάση στην οποία «παριστάνει» πως μαρκάρει τον Ρος Μπάρκλεϊ, όσο τον αφήνει ανενόχλητο να τον προσπεράσει, έχει γίνει viral και έχει εξοργίσει τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ που πλέον αμφισβητούν ξεκάθαρα την όρεξη του Ράσφορντ να βοηθά και ανασταλτικά την ομάδα του.

I just can’t get over this clip of Rashford



pic.twitter.com/TkkuwTBDdQ