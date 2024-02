Ο Νταν Άσγουορθ πιέζει για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ωστόσο η Νιούκαστλ φέρεται να ζήτησε από τους «κόκκινους διαβόλους» το ποσό των 20 εκατομμυρίων λιρών για να τον αφήσει!

Νέα δεδομένα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην υπόθεση του Νταν Άσγουορθ. Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει ήδη σηκώσει μανίκια και προχωράει σε αλλαγές όσον αφορά το αθλητικό πρότζεκτ και προσπαθεί να κλείσει την «τρύπα» στο πόστο του αθλητικού διευθυντή με τον Νταν Άσγουορθ της Νιούκαστλ.

Οι «καρακάξες» ωστόσο είναι διατεθειμένες να το φτάσουν στα άκρα το ζήτημα καθώς δεν επιθυμούν να αφήσουν τον έμπειρο 52χρονο χωρίς κέρδος. Σύμφωνα με την «Athletic», η Νιούκαστλ τόνισε στον Άσγουορθ και τη Γιουνάιτεντ ότι για να αφήσει τον 52χρονο να αποχωρήσει θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 20 εκατομμυρίων λιρών!

Ο Άσγουορθ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τις «καρακάξες» και για αυτόν τον λόγο η Νιούκαστλ προσπαθεί να κερδίσει όσα περισσότερα γίνεται από την υπόθεση. Ο Άγγλος αθλητικός διευθυντής φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ράτκλιφ ωστόσο το εμπόδιο που βάζει η Νιούκαστλ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση.

