Μια εταιρεία δεδομένων από την Αγγλία έβαλε... κάτω τα νούμερα και υπολόγισε τις πιθανότητες πίσω από τις «μάχες» για το πρωτάθλημα, την τετράδα και την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η Άρσεναλ πήρε το ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ και έβαλε... φωτιά στην κορυφή της Premier League. Η κούρσα για το πρωτάθλημα με τρεις «ολοζώντανες» διεκδικήτριες (Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ) φαντάζει πιο αμφίρροπη από ποτέ, ωστόσο τα πράγματα για την επιστήμη δείχνουν λίγο πιο απλά.

Η Twenty First Group, μια αγγλική εταιρεία δεδομένων, «έπαιξε» με τους αριθμούς και υπολόγισε τις πιθανότητες για κάθε «μάχη» στην Premier League από τον τίτλο μέχρι τη σωτηρία.

Latest Premier League projections:



🏆Title:

- City still <50%

- Liverpool down 8% to 36%



🇪🇺 UCL spots:

- A. Villa >70%

- Man Utd 1-in-7

- Newcastle below 10%



📉 Rel:

- Luton ~50%

- Sheff Utd need a miracle (99%) pic.twitter.com/S3EYNzQal1