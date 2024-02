Η Άρσεναλ απόλαυσε με την ψυχή της τη νίκη της επί της Λίβερπουλ (3-1), η οποία την κρατά σταθερά μέσα στην κούρσα για τον τίτλο της Premier, αλλά ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν... εντυπωσιάστηκε με τους πανηγυρισμούς του Μάρτιν Όντεγκααρντ.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ είπε στον Μάρτιν Όντεγκααρντ να «προχωρήσει στη φισούνα» καθώς επέκρινε τους πανηγυρισμούς του σταρ της Άρσεναλ Μάρτιν Όντεγκααρντ μετά τη νίκη επί της Λίβερπουλ. Οι Gunners επικράτησαν με το εμφατικό 3-1 στο Emirates και παρέμειναν μέσα στο κόλπο του τίτλου. Μετά το τέλος του ματς, ο Όντεγκααρντ πρωταγωνίστησε στους πανηγυρισμούς.

Με το στάδιο του βόρειου Λονδίνου να «πνίγεται» από ευφορία, ο φωτογράφος του συλλόγου ήρθε για να απαθανατίσει κάποιες στιγμές. Ωστόσο, ο αρχηγός πήρε την κάμερα από πάνω του και του είπε να ποζάρει μπροστά στους οπαδούς καθώς οι δύο άνδρες... αντάλλαξαν ρόλους.

Ο Κάραγκερ βέβαια θέλησε να του... κόψει τον αέρα και είπε στο Sky Sports: «Απλά προχώρα προς τη φισούνα! Κέρδισες ένα μεγάλο παιχνίδι, πήρες τους τρεις βαθμούς, είσαι πίσω στην κούρσα του τίτλου, απλά κατέβα προς τα αποδυτήρια. Σοβαρά μιλάω».

Οι Gunners επιστρέφουν πλέον σταθερά στην κούρσα του τίτλου μετά από ένα κλείσιμο στο 2023. Η νίκη σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα και της Λίβερπουλ είναι μόλις δύο βαθμοί.

