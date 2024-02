Ο Γιούργκεν Κλοπ διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι με την Άρσεναλ, λόγω τηλεφωνήματος από... οδοντίατρο.

Ένας από τους ρεπόρτερ που βρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Γιούργκεν Κλοπ, είχε αφήσει το τηλέφωνό του δίπλα στον Γερμανό τεχνικό για να καταγράψει τα σχόλιά του, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Κυριακής (4/2) ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ.

Λίγα λεπτά αργότερα, το κινητό δέχτηκε μία εισερχόμενη κλήση, η οποία απέσπασε την προσοχή του Κλοπ και στη συνέχεια άρχισε το... ρεσιτάλ του Γερμανού.

«Ο οδοντίατρος καλεί, αυτό μπορεί να είναι σημαντικό», είπε ο Κλοπ ενώ κρατούσε το τηλέφωνο ψηλά και έδειξε τα δικά του λευκά δόντια. Στη συνέχεια ο ντροπιασμένος δημοσιογράφος ζήτησε γρήγορα συγγνώμη, λέγοντας χαρακτηριστικά «ωχ συγγνώμη».

A very important phone call for Jürgen Klopp this morning! 😂🦷 pic.twitter.com/czpCF6G9BA