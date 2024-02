Ο Ντάργουιν Νούνιες έσπασε ρεκόρ που «κρατούσε» για περισσότερα από 20 χρόνια κατά τη διάρκεια του Λίβερπουλ εναντίον Τσέλσι.

Ο αστέρας της Λίβερπουλ Ντάργουιν Νούνιες έγραψε ιστορία στην Premier League στη νίκη της ομάδας του με 4-1 επί της Τσέλσι το βράδυ της Τετάρτης (31/01). Ο Ουρουγουανός επιθετικός μοίρασε την 11η ασίστ του στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, κι έχει επίσης 11 γκολ στο όνομά του σε μια εντυπωσιακή και ίσως υποτιμημένη σεζόν για τους «Reds» μέχρι σήμερα.

Στη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα, ο Νούνιες έχει δείξει δείγματα που δικαιολογούν τα 85 εκατ. που εκταμίευσε η Λίβερπουλ για να τον πάρει από την Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2022. Ωστόσο ο θηριώδης φορ δεν έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ αν και έκανε σχεδόν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο στάθηκε τρομερά άτυχος. Στο πρώτο ημίχρονο, ο 23χρονος εκτέλεσε πέναλτι αλλά η προσπάθειά του βρήκε στο αριστερό δοκάρι. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στη συνέχεια αφού χτύπησε ξανά δοκάρι ακόμα τρεις φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με την OptaJoe μάλιστα αυτό συνιστά ρεκόρ στην Premier League, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης που βρήκε δοκάρι σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις σε έναν αγώνα από τη σεζόν 2003/04.

4 - Darwin Núñez has now become the first player on record (since 2003-04) to hit the woodwork four times in a single Premier League match. Carpenter. #LIVCHE https://t.co/PGOjrQOUXh