Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για τον καυγά που είχε με τον Μο Σαλάχ στο τελευταίο παιχνίδι της Λίβερπουλ και τόνισε ότι οι δυο τους έλυσαν την παρεξήγηση και τα βρήκαν.

Μπορεί η Λίβερπουλ να γκέλαρε και πάλι, στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ, ωστόσο τα βλέμματα κέντρισε περισσότερο ο καυγάς ανάμεσα στον Γιούργκεν Κλοπ και τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός βρέθηκε και πάλι στον πάγκο και μπήκε στο παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο από της αναμέτρησης. Οι δύο άντρες είχαν μια συζήτηση πριν την αλλαγή η οποία κατέληξε να γίνει σε πολύ έντονο ύφος, με τον Σαλάχ να μιλά εκνευρισμένος προς τον προπονητή του και τον Κλοπ να κουνά το κεφάλι του σχεδόν ειρωνικά.

Η παρεξήγηση που είχαν οι δυο τους ωστόσο λύθηκε οριστικά, όπως δήλωσε ο Γερμανός. Ο Κλοπ τόνισε ο σεβασμός είναι αμοιβαίος και από τις δύο πλευρές, καθώς πρόσθεσε ότι το πρόβλημα που είχαν λύθηκε οριστικά.

«Έχει λυθεί πλήρως η παρεξήγηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πως θα το είχαμε διαχειριστεί εάν δεν γνωριζόμασταν τόσο καιρό. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα είναι καλά, οπότε προχωράμε», δήλωσε ο Κλοπ.

🚨🇪🇬 Klopp on Salah: “It's completely resolved, no problem between us”.



“If we didn't know each other that long, I'm not sure how we'd deal with it. But we respect each other so it's really no problem”.



“We are absolutely fine with it, so let’s move on”. pic.twitter.com/UUfiASad6F