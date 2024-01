Γκουαρδιόλα για Κλοπ: «Μαζί του φεύγει κι ένα κομμάτι της Σίτι, αλλά θα κοιμάμαι καλύτερα πριν τα ματς με τη Λίβερπουλ»

Ένας από τους μεγάλους εγχώριους αντιπάλους του Γιούργκεν Κλοπ, ο προπονητής της Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα, σχολίασε την ανακοίνωση αποχώρησης του «Kloppo» μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Γερμανό τεχνικό.

Η ανακοίνωση του Γιούργκεν Κλοπ ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν αιφνιδίασε τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με τον μεγάλο του αντίπαλο εντός του Νησιού, Πεπ Γκουαρδιόλα να παραδέχεται ότι τον εξέπληξε, να του «βγάζει το καπέλο» και να αστειεύεται ότι πλέον θα... κοιμάται λίγο καλύτερα τα βράδια πριν τα παιχνίδι κόντρα στους «Reds». Μετά τη νίκη της Σίτι επί της Τότεναμ για το Κύπελλο Αγγλίας, ο τεχνικός των «Σίτιζενς» κλήθηκε να σχολιάσει την επικείμενη αποχώρηση του μεγάλου του αντιπάλου και συγκλόνισε αναφέροντας πως «έχω μια αίσθηση ότι μαζί του, θα φύγει και ένα κομμάτι της Σίτι».

«Ναι, με εξέπληξε λίγο. Είναι ένας απίστευτος προπονητής. Δεν τον ξέρω τόσο καλά αλλά νομίζω ότι είναι απίστευτος και σαν άνθρωπος. Έχω μια αίσθηση ότι μαζί του, θα φύγει και ένα κομμάτι της Σίτι. Η Λίβερπουλ ήταν ο μεγάλος μας αντίπαλος αυτά τα χρόνια. Ήταν ο μεγαλύτερός μου αντίπαλος. Θα λείψει σε πολλούς, σε εμένα προσωπικά θα λείψει. Είμαι λίγο χαρούμενος, γιατί χωρίς αυτόν θα κοιμάμαι λίγο καλύτερα τα βράδια πριν τα ματς με τη Λίβερπουλ. Του εύχομαι τα καλύτερα όμως. Και μπορεί να μην το παραδέχεται, αλλά θα επιστρέψει», ανέφερε συγκεκριμένα.

Δείτε τις δηλώσεις του:

Pep Guardiola on Jürgen Klopp leaving Liverpool:



'I will miss him...without him I will sleep a little bit better the nights before we play Liverpool' 🤝



(via @EmiratesFACup) pic.twitter.com/9n30IxK52c