Ένοχος δήλωσε ο Τζο Λιούις, πρώην ιδιοκτήτης της Τότεναμ, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε πλεκτάνη του αμερικανικού χρηματιστηρίου και 19 συνολικά περιπτώσεις απάτης και συνωμοσίας.

Για τα καλά μπλεγμένος ο Τζο Λιούις, που από το 1991 μέχρι και το 2022 ήταν επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας πίσω από την Τότεναμ, ENIC Group!

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος πριν μερικούς μήνες είχε αυτοβούλως παραδοθεί στις αμερικανικές Αρχές, οι οποίες τον ερευνούσαν για φερόμενη εμπλοκή σε σύστημα απατών και συνομωσιών.

Και όπως φαίνεται, μόνο... αθώος δεν είναι. Ο Λιούις, σύμφωνα με το Athletic, ομολόγησε την ενοχή του σε χρηματιστηριακή πλεκτάνη και σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο.

Billionaire Joe Lewis, a man synonymous with Tottenham Hotspur for more than 20 years, has pleaded guilty to fraud in the U.S.



This is the story of "the Girlfriend", "the Boss", a superyacht and how one of Britain's richest men was left "so embarrassed".



