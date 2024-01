Η Σίτι σάρωσε στα Globe Soccer Awards, όπου αναδείχτηκε η κορυφαία ομάδα ανδρών για το 2023 και οι Γκουαρδιόλα, Χάαλαντ, Ρόδρι και Έντερσον πήραν και εκείνοι τα δικά τους βραβεία.

Η Μάντσεστερ Σίτι σάρωσε τα πάντα το κατακτώντας συνολικά πέντε τρόπαια (Premier League, Κύπελλο, Champions League) και το... κεράσακι στην τούρτα μπήκε με τις κατακτήσεις των Super Cup και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Οι Πολίτες δεν σταματούν εκεί, καθώς πήραν επίσης τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της χρονιάς στα «Globe Soccer Awards», σε μία λαμπρή τελετή, στην οποία βραβεύτηκαν μεταξύ άλλων οι Πεπ Γκουαρδιόλα, Έρλινγκ Χάαλαντ, Ρόδρι και Έντερσον.

Ο Γκουαρδιόλα πήρε τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή στον κόσμο για το 2023, ο Χάαλαντ του καλύτερου φορ, ο Ρόδρι το βραβείο του καλύτερου μέσου και ο Έντερσον τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα.

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι φανταστικός σύλλογος, απολαμβάνω πραγματικά που βρίσκομαι εδώ. Εύχομαι να επιστρέψω πολύ γρήγορα από τον τραυματισμό, βαριέμαι να μην παίζω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάαλαντ και ο Πεπ ρωτήθηκε για το αν είναι καλύτερη η Σίτι του 2023 ή η ιστορική Μπαρτσελόνα του 2009 και να απαντάει έξυπνα: «Είναι σαν τη μαμά και τον μπαμπά».

Καλύτερη ομάδα το 2023: Μάντσεστερ Σίτι

🏆 Congratulations to MANCHESTER CITY FC on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for BEST MEN’S CLUB 👏@ManCity pic.twitter.com/KmPxzysKPZ — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Καλύτερος προπονητής του 2023: Πεπ Γκουαρδιόλα

🏆 Congratulations to PEP GUARDIOLA on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST COACH 👏@PepTeam pic.twitter.com/PmklEfHGBg — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Καλύτερος επιθετικός του 2023: Έρλινγκ Χάλαντ

🏆 Congratulations to ERLING HAALAND on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST MEN’S PLAYER 👏@ErlingHaaland pic.twitter.com/nn7TM6CjLn January 19, 2024

Καλύτερος μέσος του 2023: Ρόδρι

🏆 Congratulations to RODRIGO on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for BEST MIDFIELDER 👏#PowerHorse pic.twitter.com/p25KdVytly — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Καλύτερος τερματοφύλακας του 2023: Έντερσον