Κορυφαίος παίκτης της χρονιάς ο Μπαπέ στα Globe Soccer Awards

Καλύτερος παίκτης για το 2021 αναδείχθηκε ο Κίλιαν Μπαπέ στα Globe Soccer Awards, αφήνοντας πίσω τους Λιονέλ Μέσι και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Δείτε τους νικητές των πιο σημαντικών κατηγοριών.

Ανατρεπτικό χαρακτήρα είχε η βράβευση του καλύτερου παίκτη για το 2021 στα Globe Soccer Awards. Κι αυτό διότι τα μεγάλα φαβορί, Λιονέλ Μέσι και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, έμειναν πίσω στην κατάταξη και είδαν τον Κίλιαν Μπαπέ να κερδίζει το σχετικό βραβείο.

«Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να είμαι στο Ντουμπάι, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να βλέπω τεράστιους παίκτες, θρύλους να είναι εδώ. Είναι σπουδαίο κατόρθωμα για μένα, ευχαριστώ την Παρί που πιστεύει σε μένα, στην εθνική Γαλλίας, σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου, στην οικογένειά μου που είναι πάντα μαζί μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν στην απονομή του.

