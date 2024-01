Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, βραβεύτηκε στα βραβεία FIFA Best Awards ως κορυφαίος προπονητής του 2023.

Με το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς άρχισε η απονομή των FIFA Best Awards. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί και αποδείχθηκε, καθώς ανδείχθηκε ο κορυφαίος του 2023, όπως είχε κάνει και στα βραβεία της UEFA.

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏



Click here for more information. ➡️ https://t.co/WfSFQ8wGkn pic.twitter.com/pyWP17m3T1