Επτά άνδρες βούρτσιζαν τα δόντια τους πίσω από τον πάγκο της Τσέλσι την ώρα που οι Μπλε αντιμετώπιζαν τη Φούλαμ στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας Argylle.

Viral έγιναν επτά άνδρες, οι οποίοι την ώρα της αναμέτρησης της Τσέλσι με τη Φούλαμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» βούρτσιζαν ταυτόχρονα τα δόντια τους. Λίγο αργότερα οι ίδιοι έβγαλαν ένα μαύρο βιβλίο, το έβαλαν μπροστά στο πρόσωπο τους και άρχισαν να το διαβάζουν.

Φυσικά τα video προκάλεσαν ερωτηματικά με χρήστες των Social Media να υποστηρίζουν πως με τον τρόπο τους έδειχναν πόσο... βαριόντουσαν με αυτά που έβλεπαν στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική.

People were brushing their teeth at the Chelsea-Fulham game 😂🦷 pic.twitter.com/nRb3ukWCxR