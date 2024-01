«Στη μεταγραφική λίστα της Άρσεναλ ο Βαγγέλης Παυλίδης»

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, η Άρσεναλ έχει στο «στόχαστρό» της τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκονται σύμφωνα με τον δημοσιογράφο κι άλλα ονόματα τα οποία εξετάζουν οι Κανονιέρηδες για τη θέση της επίθεσης και μέσα σε αυτά βρίσκεται και εκείνο του Έλληνα διεθνή φορ.

Ο Παυλίδης τη φετινή σεζόν είναι «καυτός» στην Ολλανδία με τη φανέλα της Άλκμααρ, καθώς έχει σκοράρει 18 γκολ σε 16 συμμετοχές.

💣💥❗🔴#AFC❗ Borja Mayoral, Jonathan David, Serhou Guirassy, Ivan Toney and Vangelis Pavlidis are on Arsenal's short transfer list. pic.twitter.com/B7tl88IyDr