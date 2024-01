Σκέψεις να προχωρήσει στην αγορά του Πάουλο Ντιμπάλα ενεργοποιώντας τη ρήτρα των 12 εκατομμυρίων ευρώ που έχει με τη Ρόμα, φέρεται να κάνει η Τσέλσι.

Είναι γνωστό ότι η Ρόμα χρειάστηκε να κάνει μεγάλες θυσίες το καλοκαίρι του 2022 για να αποκτήσει τον Πάουλο Ντιμπάλα. Ο Αργεντίνος θέλησε να είναι καλυμμένος και έτσι συμφώνησε με τη Ρόμα να τοποθετηθεί μια ρήτρα... ανέκδοτο σε περίπτωση που οι «τζιαλορόσι» δεν εξασφάλιζαν ένα εισιτήριο Champions League, όπως και έγινε δηλαδή.

Η ρήτρα του Ντιμπάλα για τις ομάδες εκτός Serie A ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, η Τσέλσι είναι η πρώτη ομάδα που σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να «πατήσει» πάνω στο συγκεκριμένο ποσό και να μπει σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Αργεντίνου επιθετικού.

Το «TuttoMercatoWeb» τονίζει ότι στο στρατόπεδο των «μπλε» γίνονται σοβαρές σκέψεις όσον αφορά το ζήτημα του Ντιμπάλα, καθώς ο Ποτσετίνο θέλει να προσθέσει εμπειρία, πέρα από ποιότητα, με τον ποδοσφαιριστή της Ρόμα να καλύπτει και τα δύο.

