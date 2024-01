Μετά από 12 εμφανίσεις σε μισή σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε στη διακοπή του δανεισμού του Σέρτζιο Ρεγκιλόν από την Τότεναμ.

Μόλις ένα εξάμηνο κράτησε η παρουσία του Σέρτζιο Ρεγκιλόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ισπανός αριστερός μπακ δεν κατάφερε να κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ και οι Κόκκινοι Διάβολοι ενεργοποίησαν την οψιόν που είχαν και έσπασαν τον δανεισμό του από την Τότεναμ έξι μήνες νωρίτερα.

Πρόκειται για μια κοινή απόφαση από τις τρεις πλευρές ώστε ο 27χρονος ακραίος αμυντικός να πάει σε μια ομάδα που θα παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Ρεγκιλόν αναμένεται να μην μείνει στους Σπερς και ήδη είναι σε αναζήτηση του νέου σταθμού της καριέρας του. Όπως προκύπτει υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League, ενώ βρίσκεται στη λίστα και της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

