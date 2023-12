Φωτογραφίες από τη στιγμή που μέλος του τεχνικού σταφ της Μάντσεστερ Σίτι μεταφέρει στον Τζακ Γκρίλις την πληροφορία για τη ληστεία στην έπαυλη του έδωσαν στο φως της δημοσιότητας οι Άγγλοι.

Μια σοκαριστική βραδιά έζησε η οικογένεια του Τζακ Γκρίλις πριν από μερικά 24ωρα, όταν μια ομάδα ληστών εισέβαλε στην έπαυλη του Άγγλου σούπερ σταρ. Την ώρα που ο Άγγλος χαφ της Μάντσεστερ Σίτι αγωνιζόταν στο «Γκούντισον Παρκ» απέναντι στην Έβερτον, η οικογένεια του ήρθε αντιμέτωπη με κλέφτες, οι οποίοι «μπούκαραν» στην έπαυλη του, κλέβοντας κοσμήματα αξίας 1 εκατ. λιρών.

Η αρραβωνιαστικιά του Γκρίλις, μαζί με τους γονείς του και άλλους συγγενείς, είχαν μαζευτεί στην τεράστια έπαυλη των 24 στρεμμάτων για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, με τους κλέφτες να εισβάλλουν μέσα κατά τη διάρκεια του αγώνα και να κλέβουν κοσμήματα μεγάλης χρηματικής αξίας.

Οι Άγγλοι έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες όπου φαίνεται ένα μέλος του τεχνικού σταφ της Σίτι να μεταφέρει στον Γκρίλις την πληροφορία. Ο Άγγλος φαίνεται εμφανώς αναστατωμένος και κατευθύνεται αμέσως προς τα αποδυτήρια με σκοπό να μάθει τα νεότερα.

The apparent moment Manel Estiarte told Jack Grealish his home had been broken into at full-time on Wednesday 😔 pic.twitter.com/E6VsAQtd1E